İçişleri Bakanlığı: “4’ü sözde üst düzey toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı son bir hafta içerisinde yürütülen operasyonlarda, 4’ü sözde üst düzey toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 502 operasyon yapılarak, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 842 terör (PKK/KCK 244,aşırı sol 9, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 561), 3 bin 601 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 167 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 610 kişi gözaltına alındı.

"4’ü sözde üst düzey toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi"

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde; kırmızı kategoride Garzan Kemal kod adlı Medeni Sayılgan, yeşil kategoride Demhat Cilo kod adlı Eyüp Çelik, gri kategoride Soro Amet kod adlı Mehmet Rehber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt adlı teröristlerin aralarında bulunduğu 4’ü sözde üst düzey toplam 43 (25 ölü, 8 sağ, 10 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 10 ilde (Şırnak-25, Bitlis-7, Diyarbakır-7, Hakkari-6, Muş-1, Mardin-1, Siirt-1, Tunceli-3, Van-9, Bingöl-1) 61 sığınak /barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi. 40’ı ağır ve uzun namlulu toplam 47 silah, 1,5 ton patlayıcı yapımında kullanılan madde, 43 adet el bombası, 18 bin 480 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi ve 49 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 683 operasyonda; 2 bin 677 kilogram Esrar, 726 kilogram eroin, 46 kilogram kokain, 0,3 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram metamfetamin, 250 bin 228 adet uyuşturucu Hap, 6 bin 911 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca; 486 bin 746 adet kaçak sigara, 57 bin 965 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 601 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 441 şüpheli gözaltına alındı. 60 kilogram esrar, 1,8 kilogram eroin,1,1 kilogram kokain, 0,3 kilogram sentetik kannabinoid, 1,5 kilogram metamfetamin, 9 bin 260 adet uyuşturucu hap, 66 kök kenevir ve 27 tabanca/tüfek ele geçirildi.