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İçişleri Bakanlığı: "6 güvenlik korucusu şehit oldu"

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te 6 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt merkez ilçe Ormanardı köyü mülki sınırlarında 30 Mart Cuma günü saat 05.30 sıralarında Ormanardı köyü yol yapım çalışmasını yürüten şantiyenin emniyetini alan İl Jandarma Komutanlığı unsurlarına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te 6 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt merkez ilçe Ormanardı köyü mülki sınırlarında 30 Mart Cuma günü saat 05.30 sıralarında Ormanardı köyü yol yapım çalışmasını yürüten şantiyenin emniyetini alan İl Jandarma Komutanlığı unsurlarına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu Siirt merkez ilçe nüfusuna kayıtlı Sıddık Erkan (46), Mehmet Eren (44), Abdullah Yüztağ (40), Seyfettin Bağkurt (26), Nevzat Gökçe (37) ve Mehmet Oktay (27) isimli 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu kaydedildi.

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