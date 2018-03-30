İçişleri Bakanlığı, Siirt’te 6 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt merkez ilçe Ormanardı köyü mülki sınırlarında 30 Mart Cuma günü saat 05.30 sıralarında Ormanardı köyü yol yapım çalışmasını yürüten şantiyenin emniyetini alan İl Jandarma Komutanlığı unsurlarına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırı sonucu Siirt merkez ilçe nüfusuna kayıtlı Sıddık Erkan (46), Mehmet Eren (44), Abdullah Yüztağ (40), Seyfettin Bağkurt (26), Nevzat Gökçe (37) ve Mehmet Oktay (27) isimli 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu kaydedildi.
Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
'Tosuncuk'un yeni bombası'
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Korkunç kaza! Minibüs alev aldı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Fransa'dan kriz çıkaracak adım! Teröre açık destek
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum