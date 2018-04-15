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İçişleri Bakanlığı: "Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

IHAAW154118-ASA/15-04-2018 - İçişleri Bakanlığı: "Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir." 15.04.2018 15:41:18 TSI NNNN

IHAAW154118-ASA/15-04-2018

- İçişleri Bakanlığı: "Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

15.04.2018 15:41:18 TSI
NNNN

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