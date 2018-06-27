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İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde kaybolan çocuklarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır' denildi. Kayıp minik Eylül'den maalesef kötü haber geldi. Eylül'ü kaçırdığından şüphelenilen şahsın üzerinde bulunan kan lekesi Eylül'ün ailesinden alınan DNA ve saç örnekleriyle bire bir uyuştuğu anlaşıldı. Şu sıralarda tutuklanan zanlının evinin önünde arama çalışmaları sürüyor...

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum’dan kaybolan Seda Nur Çelik bulunmuş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır. Ağrı’da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya’da kaybolan Y.Ş.’nin bulunması için İçişleri Bakanlığı’nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

'ŞU AN BİR BİLGİ YOK'

Kayıp Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, kızı için İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından basın mensuplarına konuştu. Baba Yağlıkara, "Şu an bir bilgi yok. Haber gelse ilk önce bana gelir. Binbaşı bizzat 'Ben kendim bilgilendireceğim seni' dedi. Böyle bir şey yok şu an. Güzel bir haber bekliyoruz. Hayırlı bir haber olacak. İnşallah hepimiz birden güleceğiz" dedi. Bu arada Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer köye gelerek, baba İbrahim Yağlıkara ve ailesi ile görüştü.

DNA'SI UYUŞTU

Eylül'ü kaçırdığından şüphelenilen şahsın üzerinde bulunan kan lekesi Eylül'ün ailesinden alınan DNA ve saç örnekleriyle bire bir uyuştuğu anlaşıldı. Şu sıralarda tutuklanan zanlının evinin önünde arama çalışmaları sürüyor.

5 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıkmış bir daha haber alınamamıştı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Masum çocuklarımızdan ne istiyorsunuz? Çekin artık o pis ellerinizi, çekin artık art niyetli bakışlarınızı evlatlarımızdan. Bende bir ebeveyn olarak, evlatlarımıza her türlü zarar verenlerin gerçekten caydırıcı ve örnek teşkil edecek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Sayın devlet büyükleri lütfen artık; bebeğe, çocuğa, kadına, hayvanlara yapılan rezaletlerin, işkencelerin gidişatına bir dur deyin.
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