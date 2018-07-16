İçişleri Bakanlığı: Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nın aralarında ‘terör arananlar listesi kırmızı kategoride’ aranan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan kod adlı Yunus Dalgın’ın da bulunduğu 37’si ölü, 8’i sağ, 8’i teslim olmak üzere toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 9-16 Temmuz tarihleri arasında Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.950 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayarak bu operasyonlarda Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen PKK/KCK 209, DEAŞ 58, FETÖ/PDY 467 olmak üzere toplam 734 terör ve 3 bin 453 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 105 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 292 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

53 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETERİLDİ

Açıklamada, son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı ‘terör arananlar listesi kırmızı kategoride aranan’ Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan kod adlı Yunus Dalgın’ın da bulunduğu 37’si ölü, 8’i sağ ve 8 teslim olmak üzere toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

9 TEMMUZ: 13 TERÖRİST (11 ÖLÜ, 1 TESLİM, 1 SAĞ)

9 Temmuz günü yapılan operasyonlarda Hakkari Merkez’de 2 ölü, Tunceli Nazımiye’de 1 ölü, Şırnak Cizre’de 1 teslim, Hakkari Şemdinli’de 6 ölü, Hakkari Yüksekova’da 2 ölü, Bingöl Solhan’da 1 sağ olmak üzere toplam 11’i ölü 1’i teslim ve 1’i sağ terörist etkisiz hale getirildi.

10 TEMMUZ: 2 TERÖRİST SAĞ

10 Temmuz günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki operasyonda DEAŞ üyesi 2 terörist etkisiz hale getirildi.

11 TEMMUZ: 23 TERÖRİST (16 ÖLÜ, 6 TESLİM, 1 SAĞ)

Açıklamada, 11 Temmuz günü düzenlenen operasyonlarda Şırnak’ta 4 teslim, Şırnak Beytüşşebap’ta 2 ölü, 1 sağ, Mardin Kızıltepe’de 1 teslim, Osmaniye merkezde 11 ölü, Diyarbakır’da 1 teslim, Diyarbakır Kulp’ta 3 ölü olmak üzere toplam 16’sı ölü, 6’sı teslim, 1’i sağ terörist etkisiz hale getirildi.

12 TEMMUZ: 9 TERÖRİST (6 ÖLÜ, 3 SAĞ)

12 Temmuz günü bölücü terör unsurlarına karşı düzenlenen operasyonlarda Manisa’da 1 ölü, Bitlis’te 5’i ölü 1’i sağ, Mersin Akdeniz’de 1 sağ, Şanlıurfa Ceylanpınar’da 1 sağ olmak üzere 9 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

13-15 TEMMUZ: 6 TERÖRİST (4 ÖLÜ, 1 SAĞ, 1 TESLİM)

Van’in Erciş ilçesinde 13 Temmuz tarihinde 1 teröristin sağ ele geçirildiği duyurulurken 15 Temmuz günü ise Van’da 2 ölü, Gümüşhane Kürtün’de 2 ölü, Van Erciş’te 1 teslim olmak üzere toplam 4 ölü, 1 sağ, 1’i teslim olmak üzere bu iki günde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlar neticesinde yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“3 ilde (Diyarbakır-1, Tokat-1, Hakkâri-1) 3 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirildi.

46’sı ağır ve uzun namlulu (1 Kanas, 10 M-16, 35 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği,) toplam 56 silah, 26 adet El Bombası, 1.984 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 5 kilogram patlayıcı madde, 7 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

Uyuşturucu ve Kaçakçılık ile Mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 606 operasyonda; 706 kilogram Esrar, 33 kilogram Eroin, 7 kilogram Afyon Sakızı, 5,5 kilogram Sentetik Kannabinoid, 0,8 kilogram Metamfetamin, 4 bin 967 adet Ectasy, 44 bin 844 adet Captagon, 1.135 adet Sentetik ecza, 526 bin 490 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca; 271 bin 091 paket kaçak sigara, 87 bin 171 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 453 kişi gözaltına alınmıştır.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 631 şüpheli gözaltına alınmıştır. 63 kilogram esrar, 8 kilogram eroin, 3,4 kilogram sentetik kannabinoid, 0,7 kilogram metamfetamin, 4.887 adet ectasy, 4 adet captagon, 961 adet sentetik ecza, 2 bin 674 kök kenevir ve 38 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ UYGULAMALARI

Çocuklarımızın zamanlarını geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 12 Temmuz Perşembe günü 40 bin 104 personelin katıldığı ‘Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması’ gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda; 17 bin 298 umuma açık yer, 307 bin 11 şahıs ve 33 bin 485 aracın sorgu ve incelemesi yapılmış, 751 aranan şahıs yakalanarak 152 şahıs gözaltına alınmış, 18 aranan araç, 248 adet trafikten men edilmesi gereken araç tespit edilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 459 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 266 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE

249’u denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 36 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 105 organizatör gözaltına alınmıştır.”

