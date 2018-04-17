IHAAW112030-ASA/17-04-2018

- İçişleri Bakanlığı: "Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve yakın hava desteği operasyonu kapsamı sonucu, Hatay-İskenderun ilçesi Kaledibi Mahallesi Elmaseki bölgesinde bugün 2 bölücü terör örgütü mensubu, 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

17.04.2018 11:20:30 TSI

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