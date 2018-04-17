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İçişleri Bakanlığı: "Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde toplam 25 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir."

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

IHAAW112108-ASA/17-04-2018 - İçişleri Bakanlığı: "Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde toplam 25 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir." 17.04.2018 11:21:08 TSI NNNN

IHAAW112108-ASA/17-04-2018

- İçişleri Bakanlığı: "Hatay ve Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 21 gün içerisinde Hatay-Osmaniye Amanoslar bölgesinde toplam 25 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir."

17.04.2018 11:21:08 TSI
NNNN

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