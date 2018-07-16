İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi (1) 

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan yazılı açıklama göre, son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı terör arananlar listesi kırmızı kategoride aranan Zeynel (K) Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan (K) Yunus Dalgın'ın da bulunduğu toplam 53 (37 ölü, 8 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.
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