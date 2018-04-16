İçişleri Bakanlığı: “Son bir hafta içinde 38 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde yürütülen operasyonlarda toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca bin 487 operasyon yapılarak, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 terör (PKK/KCK 149, aşırı sol 21, DEAŞ 75, FETÖ/PDY 702) 3 bin 774 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 164 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 885 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada toplam 38 (18 ölü, 6 sağ, 14 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlarda 7 ilde (Tunceli-10, Şırnak-1, Bitlis-3, Hakkari-4, Muş-2, Van-7, Bingöl-1) 28 sığınak/ barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 13’ü ağır ve uzun namlulu toplam 18 silah, 7 adet el bombası, bin 145 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi ve 2 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 697 operasyonda, 712 kilogram esrar, 194 kilogram eroin, 17 kilogram kokain, 1 kilogram afyon sakızı, 2.2 kilogram sentetik kannabinoid, 31 kilogram metamfetamin, 1 milyon 151 bin 234 adet uyuşturucu hap, 2 bin 62 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 386 bin 313 adet kaçak sigara, 146 bin 258 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 774 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlarda da 467 şüpheli gözaltına alındı. 48 kilogram esrar, 3.6 kilogram eroin, 489 gram kokain, 2 kilogram sentetik kannabinoid, 2.6 kilogram metamfetamin, 14 bin 520 adet uyuşturucu hap, 134 kök kenevir ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele kapsamsında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 461 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı ve tespit edilen 216 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bin 107’si denizlerde olmak üzere toplam 5 bin 522 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 164 organizatör de yakalanarak gözaltına alındı.