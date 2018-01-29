İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 22-29 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve İnterpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar'ın da aralarından bulunduğu 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 331 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından 819 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve İnterpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar'ın da aralarından bulunduğu 28 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyonlarda ayrıca, terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1166 kişi (PKK/KCK 450, Aşırı Sol Örgütler 34, DEAŞ 59, FETÖ/PDY 623) gözaltına alındı. 3 bin 139 kişi ise uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 4 bin 377 kişi de düzensiz göçle mücadele kapsamında gözaltına alındı. Bakanlık ayrıca, Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik olarak sosyal medyadan terör propagandası yapan 331 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle: "Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve İnterpol kırmızı bülten ile aranan DEAŞ terör örgütü mensubu Demet Taşar'ın da aralarından bulunduğu biri ölü, 21'i teslim ve 6'sı sağ olmak üzere 28 terörist etkisiz hale getirildi. KIŞ OPERASYONLARI Yapılan kış operasyonlarında 4 ilde 14 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 1'i ağır ve uzun namlulu toplam 9 silah, 108 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 6 el bombası, 13 bin 975 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 4 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi. UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 273 operasyonda piyasa değeri 20 milyon 224 bin 906 TL olan; 642 kilogram esrar, 215 kilogram eroin, 35.5 kilogram kokain, 27 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 6.1 kilogram metamfetamin, 3 bin 039 uyuşturucu hap, ve 845 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.