İçişleri Bakanlığı: Suç örgütlerine operasyonda 374 kişi tutuklandı

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 1 Ocak -23 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 63 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, bu operasyonlarda 374 kişinin tutuklandığını ve 968 şüphelinin de gözaltına alındığını duyurdu. Bakanlık, 2017 yılının aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 125, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 209 oranında bir artış yaşandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yazılı ve video görüntüleriyle duyurduğu açıklamasında, “Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 1 Ocak -23 Mayıs 2018 tarihleri arasında toplam 63 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 374 kişi tutuklandı, 968 şüpheli gözaltına alındı. 2017 yılının aynı dönemine göre operasyon sayısında yüzde 125, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 209 oranında bir artış yaşandı” dedi.

Bakanlık açıklamasında şunlara yer verildi:

“Toplumun üzerinde baskı oluşturarak insanların özgür bir şekilde yaşamasına engel olmaya çalışan organize suç örgütlerine yönelik KOM birimlerince 2017 ve 2018 yıllarında birçok başarılı operasyon gerçekleştirildi. 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar, İstanbul’da 16, Ankara’da 5, Adana, Afyon, Antalya, Diyarbakır ve Eskişehir’de 3’er, Balıkesir ve Sakarya’da 2’şer, Artvin, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Batman ve Karabük’de 1’er olmak üzere toplam 63 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 374 kişiyi tutuklandı, 968 şüpheli gözaltına alındı. 2017 yılının aynı dönemine göre, operasyon sayılarında yüzde 125, tutuklanan şüpheli sayılarında ise yüzde 209 oranında bir artış yaşandığı görüldü. Yürütülen başarılı operasyonlar ile ele geçirilen suç unsurlarındaki artışlar da dikkat çekti. Buna göre; tabancalarda yüzde 96, av tüfeklerinde yüzde 500 ve fişeklerde yüzde 123 oranında artış yaşandı.”

‘2017 YILINDA 99 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ’

İçişleri Bakanlığı 2017 yılında 99 operasyon gerçekleştirildiğini ifade ederek şu bilgilere yer verdi:

“Organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında KOM birimleri geçen yıl; İstanbul’da 25, Ankara’da 8, Balıkesir’de 6, Mersin’de 5, Tekirdağ ve Kocaeli’de 4’er, Çorum, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya ve Samsun’da 3’er, Denizli, Hatay, Bursa, Kırklareli, İzmir, Eskişehir ve Afyon’da 2’şer, Kayseri, Edirne, Sakarya, Kilis, Muğla, Adana, Trabzon, Siirt, Çanakkale, Ağrı, Aydın, Konya, Kütahya, Kastamonu, Amasya, Adıyaman, Bolu ve Malatya’da 1’er olmak üzere toplam 99 operasyon gerçekleştirdi. Geçen yıl gerçekleştirilen operasyon sayısında 2016 yılına göre yüzde 168 artış yaşandı.

2017-2016 yılları arası kıyaslandığında; tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 100, ele geçirilen suç unsurlarından özellikle tabancalarda yüzde 181, el bombalarında yüzde 100 ve uzun namlulu silahlarda yüzde 650 oranındaki artış dikkat çekti.”

‘SUÇ ÖRGÜTLERİNİN LİDERLERİ YAKALANDI’

İçişleri Bakanlığı, “2018 yılında yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki suç örgütlerinin liderler kadroları da bir bir yakalandı” diyerek, açıklamaya şu şekilde devam etti:

“Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik İstanbul ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonda 57 şüpheli yakalanmıştır.

Sarallar suç örgütü lideri İlyas (Alaettin) Saral, İstanbul ilinde saklanmış olduğu ofiste yakalanmıştır.

İstanbul ilinde Hacısüleymanoğulları suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli yakalanmıştır.

Kocaeli ilinde 2 şahsın öldürülmesi olayıyla ilgili olarak Öztürkler suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 şahıs yakalanmıştır.

İstanbul ilinde Sarallar suç örgütü liderlerinden Sultan Selim Saral grubuna yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanmıştır.

Sarallar suç örgütünün alt kolu olan ve Fatih İnalkoç ile Fatih Sarıalioğlu'nun (Saral) liderliğini yaptığı suç örgütüne yapılan operasyonda 36 şüpheli yakalanmıştır.

2017 yılında İstanbul ilinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında firari olarak aranmakta olan örgüt lideri Fırat Delibaş, 1 adamıyla birlikte yakalanmıştır.

Kamuoyunda uyuşturucu baronu olarak bilinen ve 2014 yılında gerçekleşen silahlı saldırıda kızı ve şoförü hayatını kaybeden Naji Sharifi Zindasti liderliğindeki suç örgütüne yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalanmıştır.”

‘2017 YILINDA YAPILAN ÖNEMLİ OPERASYONLAR’

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, 2017 yılında yapılan önemli operasyonlarla ilgili de şu bilgilere yer verdi:

“Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin İstanbul Beykoz’daki saklanmış olduğu çiftlikte 2 adamıyla birlikte yakalanmıştır. Mahkemesi devam ederken tahliyesine karar verilen Sedat Şahin cezaevi çıkışında farklı bir soruşturma kapsamında 5 adamıyla birlikte tekrar yakalanmıştır.

Alaettin Çakıcı’nın silahlı eylem yapan ve eylem hazırlığı içerisinde bulunan 8 adamı İstanbul’da, 9 adamı Ankara’da, 15 adamı İzmir’de olmak üzere toplam 32 adamı yakalanmıştır.

İstanbul ilinde Şirinler suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt lideri Meks lakaplı Mehmet Sabri Şirin ile birlikte 18 şahıs yakalanmıştır.

İstanbul ilinde Fırat Delibaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 20 şahıs yakalanmıştır.

İstanbul ilinde Arap Emrah lakaplı Emrah Sever liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 16 şahıs yakalanmıştır.

Ankara’da faaliyet gösteren Kürt Ahmet grubuna yönelik operasyonda örgüt lideri Şahin Turgut ve 22 adamı yakalanmıştır.

Cezaevi firarisi Kadir İnan, Ankara ile İzmir KOM ve İstihbarat birimlerinin titiz bir çalışmasıyla İzmir’de yakalanmıştır.

İzmir ilinde Kuruçaylar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 38 şahıs yakalanmıştır.

Hakkında farklı 4 suçtan yakalama kararı bulunan Sarallar suç örgütü liderlerinden Ümit Saral ve 6 adamı Trabzon’da yakalanmıştır.

Samsun ilinde Sedat Şahin’in sağ kolu olarak bilinen Eyüp Atmaca ve 28 adamı yakalanmıştır.

Samsun ilinde Alibey Baycan liderliğindeki örgüte yapılan operasyonda 29 şahıs yakalanmıştır.

Kocaeli’de cezaevi müdürüne silahlı eylem hazırlığında olan 6 şahıs yapılan operasyonla yakalanmıştır.

Eskişehir ilinde Murat Volkan Çakır liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 30 şahıs yakalanmıştır.”

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