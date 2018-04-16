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İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 38 teröristin tekisiz hale getirildiğini açıkladı.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

IHAAW105631-ASA/16-04-2018 - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 38 teröristin tekisiz hale getirildiğini açıkladı. 16.04.2018 10:56:31 TSI NNNN

IHAAW105631-ASA/16-04-2018

- İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında son bir haftada 38 teröristin tekisiz hale getirildiğini açıkladı.

16.04.2018 10:56:31 TSI
NNNN

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