İçişleri Bakanlığı'ndan Türk Tabipler Birliği hakkında suç duyurusu

Son Güncelleme 3 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 28.01.2018 18:15 |3 saat önce

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden açıklama yaptığı gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma, merkez konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi amacıyla da dava açılması talebinin hasıl olduğu açıklamasında bulunuldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin hukuka uygun Zeytin Dalı Harekâtını ‘savaş' olarak değerlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin, ülkemizin ve milletimizin milli birlik ve beraberliğini, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü hedef almış terör örgütüyle mücadele kapsamında ulusal mevzuat ve BM Şartı 51. Madde ile BM Genel Kurulu'nun 1373, 1624, 2170 ve 2178 sayılı terörle mücadele bağlamında aldığı kararlar uyarınca başlattığı meşru, hukuka uygun Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili ‘Savaş' değerlendirmelerine yer vererek yaptığı açıklama ülkemize ve milletimize alçakça saldırılarda bulunanların dışında kimseye bir yararı yoktur ve açıklama terör örgütü ile onun iç ve dış destekçileri dışında karşılık bulamamıştır” denildi.

'HAREKAT, YAŞAM HAKKINI TEMİN ETMEK İÇİNDİR' Türkiye'de 3 milyon 454 bin Suriyeli'nin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Kendi topraklarında bir insanın yaşama hakkı en temel hakkıdır. Zeytin Dalı Harekâtı da bu insanların kendi topraklarında teröristlerden arındırıp, yaşam haklarını temin etmek içindir, aynı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi. Zeytin Dalı Harekâtı'nın amacının ülkemizin ve komşularımızın toprak bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmek, terör örgütü ve onun destekçileri tarafından hedef alınan huzur ve barış ortamını korumak, bozulan yerlerde tekrar sağlamak olduğu ‘Dünya Beşten Büyüktür' diyerek, mazlum ülkelerin ve mazlum insanların başta yaşam hakları olmak üzere tüm insani haklarını, huzurunu, barışını, güvenliğini, koruma yönünde kararlı bir duruş sergileyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililerimiz tarafından her fırsatta dile getirilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı bu amaca uygun olarak tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

‘HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK EDEN AÇIKLAMA' Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir açıklama yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifarelere yer verildi: "Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun merkez konseyi üyesi olan şüpheliler görevlerini kötüye kullanmışlar, terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren halkı kin ve düşmanlığa sevk eden bir açıklama yapmışlardır. Bu açıklamanın hukuk tarafından korunacak bir yönünün olmadığı açıktır. Bu açıklama sadece milletimizin değil, şüphelilerin temsil ettiği meslektaşlarının da tepkisine neden olmuştur. Başta terör örgütüyle kahramanca cansiperane mücadele eden kahramanlarımıza, milletimize saygısızlık olan bu açıklamayı sadece terör örgütü mensuplarının, onun siyasi uzantılarının iç ve dış destekçilerinin sahiplendiği dikkate alındığında şüphelilerin kanuna ve birliğin amaçlarına aykırı suç teşkil eden faaliyette bulunduklarının net bir şekilde anlaşılacağı muhakkaktır." ‘TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİ MEŞRU GÖSTERMEYE YÖNELİK'