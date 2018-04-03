IHAAW182559-ASA/03-04-2018

- İçişleri Bakanlığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Ömerli ile Dargeçit kaymakam ve belediye başkan vekilleri geçici olarak açığa alındı.

03.04.2018 18:25:59 TSI

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