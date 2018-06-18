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İçişleri: Bayram tatilindeki kazalarda 69 kişi yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 16:26 | Son Güncelleme

 İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca bayram tatilinde meydana gelen kazalarda, 69 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca bayram tatilinde meydana gelen kazalarda, 69 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Arife dahil 4 gün tatil olan Ramazan Bayramı'nda can kayıplarının, son 7 yıla göre yüzde 23, bayram dönüş gününde ise son 14 yıla göre yüzde 54 azaldığı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 14 yılda arife dahil 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde can kayıplı trafik kazalarında yüzde 23’lük azalma oldu. Bayram tatili dönüşlerinin yapıldığı son günde ise 14 yılın ortalamasına göre, yüzde 52’lik azalma olduğu belirtildi.
Açıklamada, ayrıca bayram süresince kara yolu trafik akışının güvenli sağlanabilmesi amacıyla 13- 18 Haziran günlerinde trafik tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda bayram süresince karayollarında 24 saat esasına göre yaklaşık 70 bin trafik personeli görev yaptı. 227 personel yolcu olarak 454 otobüsü habersiz denetledi. Bu yıl ilk kez 32 polis başmüfettişi karayollarında alınan tedbirleri yerinde denetleme görevini üstlendi. Bayram süresince vatandaşlara karayolu trafik güvenliğinin önemini anlatan SMS’ler gönderildi. Ayrıca, Yandex navigasyon aplikasyonu üzerinden ülke genelinde sürücüler tarafından bilinmesi gereken 50 adet kritik kaza noktası hakkında güzergâh üzerinde anlık bilgilendirmeler yapıldı" denildi.
HAVADAN İZLEME
Bakanlığın açıklamasında, denetimler kapsamında, trafiğin yoğun olduğu 6 ilde helikopter ile 31 saat süreyle yurdun batı ve doğu aksı arasında önemli ulaşım güzergahı olan Çorum- Osmancık ile Amasya- Merzifon’da oluşturulan trafik denetim noktalarında İHA ile diğer önemli kavşak noktaları olan Konya- Kulu, Eskişehir- Sivrihisar, Kırıkkale illerinde ise drone ile 6 saat havadan denetleme yapıldığı kaydedildi. 46 ilde ise 340 saat drone ile akan trafiğin havadan izlenerek, denetlendiği belirtildi. Trafik yoğunluğu ve kural ihlalleriyle ilgili trafik ekiplerine anında bilgi aktarıldığı vurgulandı.
69 KİŞİ ÖLDÜ
Bakanlık açıklamasında, alınan tüm tedbirlere rağmen bayram süresince mevsimsel koşulların dışında ani gelişen meteorolojik olaylar, yol kenarlarına ve tesis girişlerine yapılan hatalı parklar ile duraklamalar, yorgun ve dikkatsiz halde araç kullanılması, yol koşullarına uygun olmayan lastik kullanımı, yaya geçiş önceliklerine dikkat edilmemesi gibi nedenlerle 4 günlük bayram tatilinde meydana gelen kazalarda 69 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nca kaza nedenli can kayıplarının azaltılması amacıyla kural ihlallerinin önlenmesi yönünde ilave tedbir çalışmalarının devam edildiği vurgulandı.

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