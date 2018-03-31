İclal Aydın, Kayseri'de okurlarıyla buluştu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - YAZAR İclal Aydın, 'Üç kız kardeş' adlı yeni kitabının imza günü için Kayseri'ye geldi. Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi D&R mağazası, 'Üç kız kardeş' kitabının imza günü için yazar İclal Aydın’ı ağırladı. Son kitabı ile en çok satanlar listesinde yer alan İclal Aydın, okurlarının kitaplarını imzalarkan, sohbet de etti. Kayseri'de olmaktan çok mutlu olduğu ifade eden Aydın, " Kayseri'yi sevmemek mümkün değil. Kayseri'de düzenlenen kitap fuarına katıldım. Fuarda da çok büyük ilgi vardı. Son kitabım ' Üç kız kardeş' için büyük bir Türkiye turnesine çıktım. İç Anadolu turnemize buradan başladık'' dedi.