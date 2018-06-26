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İcra Müdür Yardımcısı makamında intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 16:30 | Son Güncelleme

ADIYAMAN İcra Müdür Yardımcısı Zafer Yılmaz (41), makam odasında göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

İcra Müdür Yardımcısı makamında intihar etti

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN İcra Müdür Yardımcısı Zafer Yılmaz (41), makam odasında göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Adıyaman Adliyesi'ndeki İcra Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zafer Yılmaz, öğle arası odasında bulunduğu sırada göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Tabanca sesini duyan adliye çalışanları, odasına grdikleri Yılmaz'ı kanlar içinde gördü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, doktorlar tarafından yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Polis, Yılmaz'ın intihar nedenini araştırıyor. Ankara nüfusuna kayıtlı Yılmaz'ın 4 yıldır Adıyaman'da görev yaptığı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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İcra Müdür Yardımcısı makamında intihar ettiİcra Müdür Yardımcısı makamında intihar etti

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