İcra tartışmasında baba ve 2 oğlunu vurdu

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, büfe işleten Coşkun Ç., kira bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve 2 oğlu ile tartıştı. Coşkun Ç., iddiaya göre kendisine bıçakla saldıran baba ve 2 oğlunu tabancayla ateş ederek vurdu. Yaralanan baba ve 2 oğlu tedaviye alınırken, Coşkun Ç. ise olay yerinde kaçtı. Olay, akşam saatlerinde Kartepe Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde büfe işleten Coşkun Ç.'nin dükkanına Ahmet H. ile oğulları Muhammet H. ve Bayram H. geldi. Coşkun Ç., kira bedelini ödememesi nedeniyle icraya verdiği Ahmet H. ve oğullarıyla tartışmaya başladı. Ahmet H. ve oğulları Coşkun Ç.'ye bıçakla saldırdı. Tabancasını çıkaran Coşkun Ç. ateş açtı. Ahmet H. ile oğulları Muhammed H. ve Bayram H. kurşunların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet H. ve oğulları Muhammet H. ile Bayram H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Coşkun Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Trump’ın ortağı Basant Bansal'dan oğlu için Türkiye'de 5 milyon dolarlık Hint düğünü
100 bin imza süresi doldu! İşte cumhurbaşkanlığı adaylığı için 4 ismin ulaştığı rakam!
'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi
Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Dünyanın en güçlü insanları kimler? Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum