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İcralık olan esnaf, el konulan aracının altına yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, lokantacılık yapan 50 yaşındaki İ.T.

İcralık olan esnaf, el konulan aracının altına yattı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, lokantacılık yapan 50 yaşındaki İ.T. icra nedeniyle trafik ekipleri tarafından el konulmak istenen hafif ticari aracının altına yatarak haczi engellemeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat aracının altına yatarak direnen İ.T. güçlükle ikna edilirken, araç yediemin otoparkına çekildi.
Darıca Atatürk Caddesi üzerinde lokantacılık yapan İ.T. hakkında iddiaya göre borcu nedeniyle icra takibi başlatıldı. Kendisine verilen yasal süreçte borcunu ödeyemeyen İ.T.'nin iş yerinin önündeki hafif ticari aracı trafik ekipleri tarafından işlem yapılarak bağlanmak istendi. Bu sırada İ.T. aracının altına yatarak polislere engel olmak istedi. Ağlayarak aracının bağlanmaması için polislere yalvaran İ.T. ikna edilemedi. Yaklaşık yarım saat aracının götürülmemesi için polislere didenen İ.T. daha sonra vatandaşların da yardımı ile aracının altından çıkarıldı. Yakarışlarını sürdüren İ.T.'ye ait araç daha sonra çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

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İcralık olan esnaf, el konulan aracının altına yattıİcralık olan esnaf, el konulan aracının altına yattıİcralık olan esnaf, el konulan aracının altına yattı

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