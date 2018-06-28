HABER

İcralık olan esnaf, el konulan aracının altına yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 01:57 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, lokantacılık yapan 50 yaşındaki İ.T.

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, lokantacılık yapan 50 yaşındaki İ.T. icra nedeniyle trafik ekipleri tarafından el konulmak istenen hafif ticari aracının altına yatarak haczi engellemeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat aracının altına yatarak direnen İ.T. güçlükle ikna edilirken, araç yediemin otoparkına çekildi.

Darıca Atatürk Caddesi üzerinde lokantacılık yapan İ.T. hakkında iddiaya göre borcu nedeniyle icra takibi başlatıldı. Kendisine verilen yasal süreçte borcunu ödeyemeyen İ.T.'nin iş yerinin önündeki hafif ticari aracı trafik ekipleri tarafından işlem yapılarak bağlanmak istendi. Bu sırada İ.T. aracının altına yatarak polislere engel olmak istedi. Ağlayarak aracının bağlanmaması için polislere yalvaran İ.T. ikna edilemedi. Yaklaşık yarım saat aracının götürülmemesi için polislere didenen İ.T. daha sonra vatandaşların da yardımı ile aracının altından çıkarıldı. Yakarışlarını sürdüren İ.T.'ye ait araç daha sonra çekiciyle yediemin otoparkına çekildi.

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
Otomobil, minibüsle çarpışıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil, minibüsle çarpışıp şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Sertab Erener hayranları yağmura rağmen konser alanını terketmediSertab Erener hayranları yağmura rağmen konser alanını terketmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

ATM'den kredi kartıyla nakit para çekenler dikkat!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

Örümcek sanıp öldürdü, ne olduğunu öğrenince evden kaçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Ağrı'dan bir kayıp çocuk haberi daha

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Viranşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Edirne'de korkunç olay! Evli adam yasak aşkını öldürüp intihar etti!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İçişleri Bakanlığı, Ankara'da kaybolan Eylül için açıklama yapmıştı! Bahçede kahreden hareketlilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.