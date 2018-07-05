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İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 01:39 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kahvede otururken içtikleri tütünden etkilendikleri iddia edilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde, Akyazı Pazarköy Sokağı'nda meydana geldi. H.Y., F.B. ve Ş.E. kahvede oturdukları sırada tütün sarıp içti. 3 arkadaş, dakikalar geçmeden fenalaşarak yere yığıldı.

Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Yerde kıvranan 3 kişi vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alınarak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tespitte 3 arkadaşın içtikleri tütünden etkilendikleri belirlendi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Akyazı tütün

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