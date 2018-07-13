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İddia üzerine girdiği gölde kayboldu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 16:23 | Son Güncelleme

CESEDİNE ULAŞILDI İddia üzerine dün gece girdiği Kazak Gölü'nde kaybolan Murat Koca'nın cesedine ulaşıldı.

CESEDİNE ULAŞILDI
İddia üzerine dün gece girdiği Kazak Gölü'nde kaybolan Murat Koca'nın cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 10 saattir sürdüğü çalışmalarda bugün saat 15.45 sıralarında Koca'nın cesedi bulundu. Koca'nın cesedi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

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