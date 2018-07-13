İddia üzerine girdiği gölde kayboldu

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Murat Koca (29), arkadaşları ile Kazak Gölü'nü yüzerek geçme iddiasının ardından girdiği suda kayboldu. Ekipler, Koca'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kapaklı'da dün akşam saatlerinde iddiaya göre, alkol alan 4 arkadaş, daha sonra Kazak Gölü'nün bulunduğu mesire alanına geçti. Burada arkadaşlar arasında 'Gölü yüzerek geçersin, geçemezsin' tartışması üzerine iddiaya girildi. İddia üzerine gölü yüzerek geçeceğini söyleyen Murat Koca, suya girip yüzmeye başladıktan bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Koca'nın kıyıdaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, gölde Murat Koca'yı arama çalışması başlattı. Çerkezköy ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Murat Koca'nın eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Murat Koca'nın annesi Gülümser Koca ile eşi ve yakınları üzüntü içinde arama kurtama çalışmalarını izlerken, gözyaşı döktü.
Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı
Polisin cinsel organını ısıran adam akıl hastanesine kapatıldı
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum