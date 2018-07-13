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İddia üzerine girdiği gölde kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Murat Koca (29), arkadaşları ile Kazak Gölü'nü yüzerek geçme iddiasının ardından girdiği suda kayboldu.

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Murat Koca (29), arkadaşları ile Kazak Gölü'nü yüzerek geçme iddiasının ardından girdiği suda kayboldu. Ekipler, Koca'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kapaklı'da dün akşam saatlerinde iddiaya göre, alkol alan 4 arkadaş, daha sonra Kazak Gölü'nün bulunduğu mesire alanına geçti. Burada arkadaşlar arasında 'Gölü yüzerek geçersin, geçemezsin' tartışması üzerine iddiaya girildi. İddia üzerine gölü yüzerek geçeceğini söyleyen Murat Koca, suya girip yüzmeye başladıktan bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Koca'nın kıyıdaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, gölde Murat Koca'yı arama çalışması başlattı. Çerkezköy ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Murat Koca'nın eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Murat Koca'nın annesi Gülümser Koca ile eşi ve yakınları üzüntü içinde arama kurtama çalışmalarını izlerken, gözyaşı döktü.

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