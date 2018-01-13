HABER

İdil Biret, 70'inci sanat yıldönümünü Eskişehir'de kutladı 

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 23:27 | Son Güncelleme 8 saat önce

ESKİŞEHİR, (DHA) - DÜNYACA ünlü piyano sanatçısı İdil Biret, 70'inci sanat yıldönümünü şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte Eskişehir'de muhteşem bir konserle kutladı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İdil Biret konseri ilgi gördü. Konseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Sanatseverler, İdil Biret'in parmaklarından S. Rahmaninov'un eserlerini dinledi. Başkan Yılmaz Büyükerşen, konser sonunda İdil Biret'e plaket takdim etti. Büyükerşen " Ne mutlu bize ki dünyaca ünlü bir sanatçının 70'inci sanat yıldönümünün onur konserini Eskişehir'de yaşıyoruz" dedi.

Eskişehir'e hayran olduğunu ve şehre her geldiğinde daha da beğendiğini ifade eden İdil Biret de kendisini kente davet ettiği için Yılmaz Büyükerşen'e minnet duyduğunu ifade etti. Konserde kendisine eşlik ettiği için Şef Ender Sakpınar ve Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'na teşekkür eden Biret, Eskişehirlilerin böyle bir orkestraya sahip olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.

Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanist'i adlı kitabının Rusça ilk baskısını Biret'e hediye eden Pedagog Piyanist Amine Aygıstova da Rusya'da Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet'ten sonra akla gelen ilk ismin İdil Biret olduğunu ve Rusya'nın kendisine hayran olduğunu belirtti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Son dakika! Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Hayko Cepkin'den Asena Atalay açıklaması

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Bakan Kurtulmuş'tan olay Abdullah Gül yorumu

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Cenk Tosun'a ilk maçında büyük şok! Tottenham dağıttı

Volkan Demirel Kukesi maçında çıldırdı!

Volkan Demirel Kukesi maçında çıldırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

2 kızı katledilen Dilek Çakır: Bağıra bağıra gelen cinayete kulaklarını tıkadılar

Beşiktaş’ta genç kız balkondan atlayarak intihar etti

Beşiktaş’ta genç kız balkondan atlayarak intihar etti

Marmaris doluya teslim oldu!

Marmaris doluya teslim oldu!

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

Sivas'tan Erzurum'a çağrı: Komşu duy sesimizi, biz hazırız

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

'Kasaba'nın Şerifi' lakaplı Belediye Başkanı: Vaatlerin hiçbirini yapmadım

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Emlakçı 'Arsanı neden ucuza satıyorsun' dedi, 7 milyonluk dolandırıcılık ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.