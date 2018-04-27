İdil Biret “Mythical Trips to Romantic Lands” resitali ile Londra'da

Celal Sönmez /Londra, 27 Nisan (DHA) - Dünyaca ünlü virtüöz piyanist İdil Biret, 13 Mayıs tarihinde Piu Entertainment organizasyonuyla Cadogan Hall'da gerçekleşecek “Mythical Trips to Romantic Lands” isimli resitaliyle yeniden Londra'da sahne alıyor.
İdil Biret, Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle, Piu Entertaintment tarafından düzenlenen resitalde Schumann ve Rachmaninov'dan yapıtlar seslendirecek. İdil Biret resitale, Schumann’ın en çok seslendirilen yapıtlarından Abegg Variations ile başlayacak ve yine Schumann’dan Fantasiestücke ile Rachmaninov’dan Toccata ve Moments Musicaux yapıtlarını seslendirecek.
Hürriyet'in haberine göre, Piyanist İdil Biret, plak kaydına başlamasının 60’ıncı yılını ve 75’inci yaşını özel bir projeyle kutluyor.
İdil Biret Arşivi’nce yayımlanan ‘Tüm Stüdyo Kayıtları’ kutusunda Arthur Rubinstein hariç 20’nci yüzyılın tüm büyük ustaları ve Biret’in kuşağının piyanistleri için hazırlanan külliyatlardan daha fazla kayıt var.
Baroktan çağdaş müziğe 300 yıllık piyano repertuvarından seçmeler 130 CD’ye sığdı. Gelecekte yayımlanacak konser kayıtlarıyla alanında rekor kırmaya hazırlanan Biret “Ne kimseye yetişmek ne de geçmek gibi bir arzum oldu. Tek idealim doğru müzik yapmaktı” diyor. (Fotoğraflı)
İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!
Tarihi karar: Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü
Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti
Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı
Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın
Hayvan otlatan iki çocuk sulama göletinde ölü bulundu
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
ÖSYM'den adaylara fotoğraf kolaylığı!
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Reuters: Doğu Ekspresi'yle romantizm yeniden rayına oturdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum