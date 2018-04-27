İdil Biret “Mythical Trips to Romantic Lands” resitali ile Londra'da

Celal Sönmez /Londra, 27 Nisan (DHA) - Dünyaca ünlü virtüöz piyanist İdil Biret, 13 Mayıs tarihinde Piu Entertainment organizasyonuyla Cadogan Hall'da gerçekleşecek “Mythical Trips to Romantic Lands” isimli resitaliyle yeniden Londra'da sahne alıyor.

İdil Biret, Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle, Piu Entertaintment tarafından düzenlenen resitalde Schumann ve Rachmaninov'dan yapıtlar seslendirecek. İdil Biret resitale, Schumann’ın en çok seslendirilen yapıtlarından Abegg Variations ile başlayacak ve yine Schumann’dan Fantasiestücke ile Rachmaninov’dan Toccata ve Moments Musicaux yapıtlarını seslendirecek.

Hürriyet'in haberine göre, Piyanist İdil Biret, plak kaydına başlamasının 60’ıncı yılını ve 75’inci yaşını özel bir projeyle kutluyor.

İdil Biret Arşivi’nce yayımlanan ‘Tüm Stüdyo Kayıtları’ kutusunda Arthur Rubinstein hariç 20’nci yüzyılın tüm büyük ustaları ve Biret’in kuşağının piyanistleri için hazırlanan külliyatlardan daha fazla kayıt var.

Baroktan çağdaş müziğe 300 yıllık piyano repertuvarından seçmeler 130 CD’ye sığdı. Gelecekte yayımlanacak konser kayıtlarıyla alanında rekor kırmaya hazırlanan Biret “Ne kimseye yetişmek ne de geçmek gibi bir arzum oldu. Tek idealim doğru müzik yapmaktı” diyor. (Fotoğraflı)

