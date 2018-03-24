HABER

İdlib’de bombalı araç patladı: 15 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:47 | Son Güncelleme

İdlib şehir merkezinde, Seba Baharat (yedi derya) meydanında şehir hastanesinin önünde bombalı araç patladı.

İdlib’de bombalı araç patladı: 15 ölü

İdlib şehir merkezinde, Seba Baharat (yedi derya) meydanında şehir hastanesinin önünde bombalı araç patladı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Yaralıların arasında hayati tehlikesi olanların bulunması sebebiyle ölü sayısının artabileceği belirtildi. Mahalli kaynaklar, patlamanın meydana geldiği meydanın çevresinde araç garajı, pasaport ve mülteci merkezinin bulunduğu belirtti.

İdlib’de bombalı araç patladı: 15 ölü

İdlib’de bombalı araç patladı: 15 ölü

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Böyle kardeş kavgası görülmedi! Kapılara, camlara yazı yazıyorlar

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.