İdlib’de bombalı araç patladı: 15 ölü

İdlib şehir merkezinde, Seba Baharat (yedi derya) meydanında şehir hastanesinin önünde bombalı araç patladı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

Yaralıların arasında hayati tehlikesi olanların bulunması sebebiyle ölü sayısının artabileceği belirtildi. Mahalli kaynaklar, patlamanın meydana geldiği meydanın çevresinde araç garajı, pasaport ve mülteci merkezinin bulunduğu belirtti.