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İdlib’de hava saldırısı: 4 ölü, 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 19:11 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.İdlib’de Rus savaş uçakları tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendi.

Suriye’nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
İdlib’de Rus savaş uçakları tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

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