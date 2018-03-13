İdlib’de hava saldırısı: 4 ölü, 11 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İdlib’de Rus savaş uçakları tarafından çok sayıda hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.