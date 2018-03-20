İdlib’de mülteci kampına hava saldırısı: 10 ölü, 15 yaralı

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından mülteci kamplarına düzenlenen hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
Suriye’nin İdlib kentinde Has kasabasında bulunan mülteci kampına rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.
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