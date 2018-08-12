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İdlib'de patlama: 30 ölü, 45 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karşısındaki Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı karşısındaki Suriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmada kasabasında meydana gelen patlamada en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sonrası yıkılan bir binanın enkazı altında da kalanlar olduğu bildirildi. Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Sarmada kasabasında bir binanın yakınında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaşamını yitirdi. 45 kişinin yaralandığı patlamada, yıkılan bir binanın yıkıntıları altında kalanlar olduğu, bu kişileri kurtarmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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