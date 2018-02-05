İdlib’de teröristlerin saldırısında yaralanan DSİ çalışanı şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’nin İdlib bölgesine gönderilen askeri konvoya teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda ağır yaralanan Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanı Mahmut Pakyürek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyeti kapsamında Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Oğulpınar Hudut Karakolundan yola çıkan çok sayıda askeri araç ile bölgede yol açma ve üs oluşturma çalışmalarına katkı veren iş makinelerinin oluşturduğu konvoya, 30 Ocak’ta Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’e bağlı Al Atarib kasabası yakınlarında PYD-YPG/PKK’lı teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda konvoyda yer alan DSİ’ye ait dozer operatörü Yasin Tanboğa şehit olurken, DSİ’de görevli kamyon şoförü Adana nüfusuna kayıtlı Mahmut Pakyürek ağır, Uzman Çavuş Ömer Güneş ise hafif yaralanmıştı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut Pakyürek de şehit oldu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Pakyürek’in şehit olduğu haberini sosyal medya hesabından, "İdlib’in kuzeyinde hareket halindeki konvoya teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan DSİ personelimiz treyler operatörü Mahmut Pakyürek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün şehadete kavuştu. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" notuyla paylaştı.

Adana’nın İmamoğlu ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Mahmut Pakyürek’in Adana’da toprağa verileceği öğrenildi.