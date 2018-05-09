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İdlib'de TSK'nın 10'uncu gözlem noktası tesis edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 12:33 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde 10'uncu gözlem noktası tesis edildi.

GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde 10'uncu gözlem noktası tesis edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri; Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, İdlib'de 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yapıyor. İdlib'de bulunan TSK birlikleri, geçen yıl Ekim ayında ilkini kurduğu gözlem noktasının 10'uncusunun da faaliyete geçirdiğini açıkladı. Bölgede görevini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdüren TSK, İdlib'de 10'uncu gözlem noktasının tesis edildiğini resmi sosyal medya hesabından da duyurdu.

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