İdlib’deki kamp saldırısında ölü sayısı artıyor

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından mülteci kampına düzenlenen hava saldırısında ölü sayısı 15’e yükselirken, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye’nin İdlib kentinde Has kasabasında bulunan mülteci kampına rejim güçleri tarafından hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda ölü sayısı 15’e yükselirken, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
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