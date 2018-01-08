İdlib'deki TSK konvoyuna saldırı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- SURİYE'nin kuzeyindeki İdlib şehrinde ateşkes gözlem görevini yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya, Daret-İzze ilçesi yakınlarında roketatarlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Düzenlenen saldırıda, atılan roketin konvoyun yakınına düştüğü ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin yerel kaynaklardan alınan bilgide, İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi çalışmaları kapsamında görev yapan TSK unsurlarının askeri konvoyuna, Daret İzze ilçesi yakınlarında roketli saldırı düzenlendiği, saldırıda konvoyun hedef olmaktan 30-40 metreyle kurtulduğu ve saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.
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