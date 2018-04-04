İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü, 7 yaralı

Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ariha kasabasına Rus uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Rus uçakları Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ariha kasabasına bugün 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 7 sivilin ise yaralandığı bildirildi. Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarında bulunurken, yaralıların hastaneye götürüldüğü belirtildi. Hava saldırısı sırasında sivillere ait dükkan ve evlerin büyük tahribat gördüğü ifade edildi.