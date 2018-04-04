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İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü, 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ariha kasabasına Rus uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.Rus uçakları Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ariha kasabasına bugün 3 hava saldırısı düzenledi.

Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ariha kasabasına Rus uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.
Rus uçakları Suriye’nin İdlib kırsalındaki Ariha kasabasına bugün 3 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken, 7 sivilin ise yaralandığı bildirildi. Bölgeye gelen sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarında bulunurken, yaralıların hastaneye götürüldüğü belirtildi. Hava saldırısı sırasında sivillere ait dükkan ve evlerin büyük tahribat gördüğü ifade edildi.

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