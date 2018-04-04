İdlib’in güneybatısına hava saldırısı

Suriye Hava Kuvvetleri, İdlib’in güneybatısındaki Cebel El Zaviye bölgesinde bulunan Bara ve Kansafna kasabalarına hava saldırısı düzenledi.
Suriye Hava Kuvvetleri’nin İdlib’in güneybatısındaki Cebel El Zaviye bölgesinde bulunan Bara ve Kansafna kasabalarına düzenlediği saldırıda birçok sivilin yaralandığı bildirildi. Bölgeden elde edilen bilgilerde, aynı hava kuvvetlerinin İdlib kırsalındaki Ariha kasabasına ve Hazarin köyüne saldırı başlattığı fakat herhangi bir yaralanma vakasının olmadığı belirtildi.
Rus savaş uçakları ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib’in birçok kasaba ve köylerinde sivilleri hedef alan hava saldırıları ardı ardına altı gündür devam ediyor. Hava saldırılarınca sivillere ait mülklerin takrip edilirken, siviller hayatını kaybediyor.
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