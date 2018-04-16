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İdlib’te hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 23:43 | Son Güncelleme

İdlib’de Rus uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.İdlib’de Rus uçakları tarafından akşam saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

İdlib’de Rus uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İdlib’de Rus uçakları tarafından akşam saatlerinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgedeki sivillere ait evler ciddi hasar aldı. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin İdlib’in güneyindeki Maarzita beldesinde yaşayan ve henüz kimliği belli olmayan bir kadın olduğu aktarılırken, hastaneye kaldırılan diğer kişilerin ise Ma’rat Hrema beldesindeki siviller olduğu aktarıldı.

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