İdlib’te Rus savaş uçağı düşürüldü

Suriye’nin İdlib kentinde muhalif gruplar Rus SU25 model savaş uçağını vurdu.
Suriye’nin İdlib kentinde muhalif gruplar Rus SU25 model savaş uçağını vurdu. Uçağın düşürülmesi sonucu Rus pilot hayatını kaybetti.
Öte yandan Suriye’nin Halep iline bağlı Azez bölgesinde pazar yerine roket atılması sonucu 10 kişi, dün İdlib’de düzenlenen hava saldırısında ise 10 kişi olmak üzerek 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
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