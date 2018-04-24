İflas eden kuyumcu, uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada akaryakıt deposunda bulunan 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Kuyumculuk yaparken iflas etmesi nedeniyle uyuşturucu kuryeliği yaptığını söyleyen M.Ç. ile hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptıkları yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Otomobilin akaryakıt deposuna gizlenmiş pet şişelerin içinde 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. ve hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı. M.Ç.'nin kuyumculuk işinden iflas ettikten sonra uyuşturucu kuryeliği yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.
Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada
İmran Öğretmen'in korkunç sonu!
Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi
Son dakika! Akşener ve Karamollaoğlu'ndan seçim açıklaması!
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum