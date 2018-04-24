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İflas eden kuyumcu, uyuşturucu kuryeliği yaparken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada akaryakıt deposunda bulunan 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada akaryakıt deposunda bulunan 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Kuyumculuk yaparken iflas etmesi nedeniyle uyuşturucu kuryeliği yaptığını söyleyen M.Ç. ile hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yaptıkları yol uygulamasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Otomobilin akaryakıt deposuna gizlenmiş pet şişelerin içinde 8 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. ve hemşire olan eşi S.Ç. gözaltına alındı. M.Ç.'nin kuyumculuk işinden iflas ettikten sonra uyuşturucu kuryeliği yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

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