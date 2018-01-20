İflas eden marangoz intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde marangozluk yapan 40 yaşındaki Galip O., iddiaya göre, iflas edince girdiği bunalım sonucu içinde bulunduğu otomobili uçuruma sürdü. Galip Ö., otomobilde ölü bulundu..
Efeler'deki Sanayi Sitesi'nde marangozluk yapan evli ve 2 çocuk babası Galip O., iflas edince bunalıma girdi. Dün gece kendini asmaya kalkışan Galip O., yakınları tarafından son anda kurtarıldı. Sabah fark ettirmeden yakınlarına ait otomobili alan Galip O., dağlık mahalle olan Pınardere'deki 15 metrelik uçuruma aracı sürdü. Galip O.'nin cesedi, sabah uçurumdaki otomobilde bulundu. Galip O.'nun cenazesi Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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