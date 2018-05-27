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İftar yolunda kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 00:26 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, otomobil refüjü aşarak kamyonet ile başka bir otomobile çarptı.

İftar yolunda kaza: 7 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- KARABÜK’te, otomobil refüjü aşarak kamyonet ile başka bir otomobile çarptı. Yakınlarına iftara giden otomobildeki çift ile birlikte 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise mobese ve güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı’nda meydana geldi. Karabük yönüne giden Gazi O. (40) yönetimindeki 78 SK 944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçip Ömer Yıldız (40) yönetimindeki 78 AR 766 plakalı kamyonete sonra da Enes Akçaalan (24) yönetimindeki 34 UYE 06 plakalı otomobile çarptı. Kazada Gazi O., yanında bulunan Elif O. (31) ile kamyonette bulunan sürücü Ömer Yıldız, Songül Yıldız (37), Yusuf Yıldız (16), Yakup Talha Yıldız (10) ve Ömer Kayra Yıldız (5) yaralandı. Özel bir hastane ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Gazi O. ile eşi Elif O’nun bir yakınlarına iftara gittikleri belirtildi. Kaza anı ise Mobese ve güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin refüjü aşarak araçlara çarpması kameralara yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İftar yolunda kaza: 7 yaralıİftar yolunda kaza: 7 yaralıİftar yolunda kaza: 7 yaralıİftar yolunda kaza: 7 yaralı

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