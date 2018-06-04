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İftarlık Gazoz,oyuncularıyla klasiklerden izlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

1950’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada vazgeçilmez hale dönüşen Arabalı Sinema (Drive-in Movie) etkinliğinde, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri,70’li yıllarda bir Ege kasabasında geçen bir hikayeden yola çıkılarak filmleştirilen İftarlık Gazoz’u, yarım asrı devirmiş klasik araçlardan, oyuncularıyla birlikte izlediler.

İftarlık Gazoz,oyuncularıyla klasiklerden izlendi

İSTANBUL,(DHA) 1950’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyada vazgeçilmez hale dönüşen Arabalı Sinema (Drive-in Movie) etkinliğinde, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) Üyeleri,70’li yıllarda bir Ege kasabasında geçen bir hikayeden yola çıkılarak filmleştirilen İftarlık Gazoz’u, yarım asrı devirmiş klasik araçlardan, oyuncularıyla birlikte izlediler. Etkinlikte, filmde yer alan klasikleşmiş araçlar da filmin görselleriyle süslenmiş şekilde sergilendi.

03 Haziran Pazar günü, Ataşehir Watergarden Gösteri Merkezi’nde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin, açık havada sinema ekibinin teknik destekleriyle gerçekleştirdiği etkinlikte,1950’li ve 1960’lı yıllara ait, bir döneme damgasını vurmuş, birbirinden renkli, Chevrolet, Ford,Cadillac, Plymouth, Desoto,Pontiac,Dodge gibi markalarda onlarca klasik araç yer aldı.Filmin oyuncularından Berat Efe Parlar ve Okan Avcı’nın da katıldığı etkinlikte, misafir oyuncu olarak Erkan Can da yer aldı.

Filmde Cibar Kemal isimli Cem Yılmaz’ın ve Adem ismindeki Berat Efe Parlar’ın birlikte gazoz sattıkları sahnelerde yer alan kırmızı Anadol marka araç ve triportör de perdenin yanında sergilendi.Triportör üzerinden izleyicilere gazoz ve patlamış mısır dağıtılması renkli görüntüler yarattı.Ayrıca 70’li yıllarda mahalle aralarında sinema duyuruları yapan afişli ve megafonlu araçlara göndermek yapmak adına da,bir başka Anadol kamyonet,filmin afişleriyle süslendi.Etkinliğe katılan oyunculardan Berat Efe Parlar ve Okan Avcı,2016 yılında çekilen İftarlık Gazoz adlı filmden çok keyif aldıklarını ve unutulmaz anılar biriktirdiklerini ifade ettiler.Klasik otomobil sever konuk oyuncu Erkan Can ise bu tarz etkinliklerin Türk Sinemasını halkımıza sevdirmek adına çok önemli olduğunu kaydetti.

(FOTOĞRAF)

İftarlık Gazoz,oyuncularıyla klasiklerden izlendiİftarlık Gazoz,oyuncularıyla klasiklerden izlendiİftarlık Gazoz,oyuncularıyla klasiklerden izlendiİftarlık Gazoz,oyuncularıyla klasiklerden izlendi

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