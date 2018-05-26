İGDAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı

İstanbul DHA - İGDAŞ, kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtarak bazı doğalgaz abonelerinden sahte evraklarla para isteyen kişilere yönelik uyarıda bulundu.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada; İstanbul'un bazı ilçelerinde PTT'den geldiğini belirterek, abonelerden doğalgaz tesisatında sorun olduğu yönünde İGDAŞ adına düzenledikleri sahte evrakla, vatandaşlardan kargo-posta ücreti talep eden kişiler olduğu konusunda şikayetler alındığı belirtti. Açıklamanın devamında, şirketin söz konusu yöntemle posta ve evrak gönderimleri yapmadığını ve benzer yöntemle dolandıcılığa uğrayanların emniyete ihbarda bulunmaları istendi.

