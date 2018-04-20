Iğdır Sanayi Sitesi’ndeki patlamada ölü sayısı 3’e yükseldi

Iğdır Sanayi Sitesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Kent merkezindeki Iğdır Sanayi Sitesi’nde tüplerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle öğle saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri, sanayide iş yeri bulunan Esat Bağcı, oto kaporta ustası Taner Yıldırım ve Volkan Çetinyol olarak açıklandı.
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