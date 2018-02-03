Iğdır Valiliğinden cinayetle ilgili açıklama

Iğdır Valiliğinden cinayetle ilgili yazılı açıklama yapılarak katil zanlısının yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“02 Şubat 2018 tarihinde, saat 09.00 sıralarında Ş.S.’nin Ali Kamerli Mahallesindeki ikametinde ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak; mesai mefhumu gözetmeksizin ilimizin huzuru ve vatandaşlarımızın güvenliği için görevlerini ifa eden emniyet mensuplarımızın yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi Azerbaycan uyruklu T.R. yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak maktulenin ailesine sabır ve başsağlığı diler, emniyet mensuplarımızı özverili çalışmalarından dolayı kutlar, olayın aydınlatılmasında yardımcı olan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür eder ve ilimizde bir daha böyle elim olayların yaşanmamasını temenni ederiz.”