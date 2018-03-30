Iğdır’da 17 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Iğdır’da dün gece saatlerinde 17 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği 37 kişinin de yaralandığı feci trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Iğdır-Tuzluca karayolu Şehit Bülent Aydın Havalimanı mevkiinde kontrolden çıkan 65 EP 701 plakalı minibüs refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazada 17 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından görgü tanığı Redail Yusifov isimli Azerbaycan uyruklu vatandaş, "Gece saatleriydi ve biz burada çalışıyorduk. Öndeki minibüs elektrik direğine çarptıktan sonra alev aldı. Hemen arkasından gelen ve onunda içinde mülteci bulunan minibüs direğe çarpan minibüse arkadan çarpıp yola savrulan yaralıları ezerek yolun karşısına geçti. Biz olayı görür görmez hemen müdahale ettik. Yanan minibüsün içinde bulunan yaklaşık 50 kişiyi zorda çıkarmaya çalıştık. Daha sonra aracın tamamen yanmaya başladığı sırada daha fazla müdahale edemedik ve yetkilileri aradık" dedi.
Iğdır-Tuzluca karayolu havalimanı mevkiinde mülteci dolu minibüsün refüjdeki direğe çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
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