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Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 21:09 | Son Güncelleme

IĞDIR'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve tecavüz bulgusuna rastlanan 10 çocuk annesi Şefika S.'nin (74) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Nahçıvanlı Teymur R.

Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve tecavüz bulgusuna rastlanan 10 çocuk annesi Şefika S.'nin (74) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Nahçıvanlı Teymur R. (23) tutuklandı.
Alikamerli Mahallesi Ordu Caddesi 279 No'lu evde oturan Şefika S.'nin ismi öğrenilemeyen bakıcısı, geçen 1 Şubat'ta akşam kendi evine gitti. Ertesi sabah saatlerinde geri dönen bakıcı, yaşlı kadının evinin dış kapısının açık olduğunu gördü. İçeri giren bakıcı, Şefika S.'yi yerde kanlar içinde bulunca, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, vücuduna 17 bıçak darbesi aldığı saptanan yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk incelemede, tecavüz bulgularına rastlanırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şefika S.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekiplerinin çalışması sonucu, dün sabah saatlerinde yaşlı kadını öldürdüğü iddiası ile aynı mahallede yaşayan Teymur R. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Yaşlı kadın da yapılan otopsi sonrası toprağa verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan Teymur R., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Iğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandıIğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandıIğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandıIğdır'da 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

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