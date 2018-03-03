Iğdır’da ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Iğdır’dan Kars’a hasta götüren ambulansın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Devlet Hastanesinden Kars’a hasta götüren N.A. yönetimindeki 76 AG 395 plakalı ambulans, Tuzluca-Digor yol ayrımı Bostan Kale köyü yakınlarında bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans ve otomobilin içinde bulunan 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden 112 ekipleri yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine kaldırırken, otomobilin içinde bulunan A.C. ve Y.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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