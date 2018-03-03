HABER

Iğdır’da ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2018 17:04 | Son Güncelleme

Iğdır’dan Kars’a hasta götüren ambulansın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır Devlet Hastanesinden Kars’a hasta götüren N.A.

Iğdır’da ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

Iğdır’dan Kars’a hasta götüren ambulansın otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Devlet Hastanesinden Kars’a hasta götüren N.A. yönetimindeki 76 AG 395 plakalı ambulans, Tuzluca-Digor yol ayrımı Bostan Kale köyü yakınlarında bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans ve otomobilin içinde bulunan 8 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden 112 ekipleri yaralıları Iğdır Devlet Hastanesine kaldırırken, otomobilin içinde bulunan A.C. ve Y.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Iğdır’da ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı

'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Olay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elinOlay sözler: Kocam eve gelince benim dışarıda elin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Sonunda bu da oldu! Seks bebeklerinin 'çalıştığı' genelev açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Hafriyat yüklü kamyon devrildi, ortalık savaş alanına döndü

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Tırdan uçan branda kazaya neden oldu: 4 yaralı

Malatya'da kaza: 5 yaralı

Malatya'da kaza: 5 yaralı

Şüpheli araçtan kokain çıktı

Şüpheli araçtan kokain çıktı

Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Karakol yakınındaki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.