Iğdır’da gümrük operasyonunda 21 tutuklama

Iğdır Dilucu Gümrük Kapısı’nda evrakta sahtecilik, hayali ihracat ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 46 şahıstan 21’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye Nahçıvan Dilucu Gümrük Kapısı’na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gümrük memuru ve iş adamlarının bulunduğu 46 şahıs, evrakta sahtecilik, hayali ihracat, rüşvet, ceviz ve et kaçakçılığı suçlarından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şahısların ise serbest bırakıldığı öğrenildi.