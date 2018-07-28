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Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 15:04 | Son Güncelleme

KEPÇE OPERATÖRÜ ÖLÜ BULUNDU Iğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonra aranan İl Özel İdaresi'nde görevli kepçe operatörü Nurettin Karadeniz'in cansız bedenine ulaşıldı.

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (2)

KEPÇE OPERATÖRÜ ÖLÜ BULUNDU
Iğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonra aranan İl Özel İdaresi'nde görevli kepçe operatörü Nurettin Karadeniz'in cansız bedenine ulaşıldı. Bindiği kamyonetin yanında ölü bulunan evli 4 çocuk babası Nurettin Karadeniz'in (56) cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nurettin Karadeniz'i şehit eden PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için jandarmanın bölgedeki operasyonları sürüyor.

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