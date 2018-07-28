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Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

VALİ VEKİLİNDEN AÇIKLAMA Iğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısıyla ilgili Vali Vekili Kemal Duru açıklama yaptı.

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (3)

VALİ VEKİLİNDEN AÇIKLAMA
Iğdır'da PKK'lı teröristlerin saldırısıyla ilgili Vali Vekili Kemal Duru açıklama yaptı. Nurettin Karadeniz'in cenazesinin getirildiği hastaneye gelen Vali Vekili Duru, "Korhan Yaylası'ndaki su problemini çözmek için haraket eden İl Özel idaresi ekibine, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen mayına basılması sonucu ve akabinde uzun namlulu silahlarla ateş edilmesi sonucu operatörümüz Nurettin Karadeniz şehit olmuştur. Karadan ve havadan operasyon sürüyor. Iğdır'ın ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (3)Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (3)Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (3)Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit (3)

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